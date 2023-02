Le parole di Joea Juventus Tv, alla vigilia diCONDIZIONE - "Abbiamo fatto un po’ di lavoro ieri alla prima seduta dopo i rientri. Le solite cose del dopo-Nazionali. Qualcuna è un po’ più stanca, qualcuna meno. Sappiamo cosa dobbiamo fare e siamo pronti".PARMA - "Ogni partita adesso è molto importante. Dobbiamo fare tre punti per mettere a posto la classifica. Il Parma mi ha dato una grande impressione, gioca molto bene e ha giocatrici importanti. Al Tardini è stata una partita difficile e ci aspettiamo lo stesso domani".LE AVVERSARIE - "Per tutte le squadre contro la Juve è una finale. A me piace, perché come ripeto sempre più partite di livello facciamo e più alziamo il nostro livello. È un periodo molto entusiasmante, sono contento di far parte di questo cammino"PANCHINA D'ORO - "È un grande onore, per il lavoro fatto da tutti. Il nostro lavoro si è visto in campo, posso solo ringraziare staff e giocatrici. È stato un anno importante, abbiamo creato una base molto importante. La Juve è una società molto solida, guardiamo sempre al futuro e secondo me stiamo facendo un cammino importante".