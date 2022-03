Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Lione-Juventus Women.



RAMMARICO? - "No, tanto orgoglio, le ragazze hanno fatto una grande prestazione in tutto il torneo. Posso solo dire loro grazie, abbiamo fatto vedere che siamo al loro livello, abbiamo giocato contro la squadra migliore del mondo, fatta per questi momenti, noi siamo in crescita".



DA AGOSTO - "Abbiamo gestito più partite, tra qui e il campionato. Poi abbiamo capito come prenderle, abbiamo giocato a Londra, in Germania, qui, non si tratta solo di andare e portare a casa i risultati. Siamo cresciuti tanto come squadra, come staff, abbiamo la consapevolezza di gestirle bene e speriamo di tornare più forti".



CAMPIONATO - "Per tornare qui ad avere un'altra chance dobbiamo vincere la Serie A. Il focus della squadra inizia ora, sappiamo che per essere qui dobbiamo qualificarci e vincere il campionato".



FOTOGRAFIE DI UWCL - "Ci sono tanti momenti, la settimana scorsa è stato un evento storico per un club, battere una squadra di questo livello... Cose da sogno. Ma anche la prima partita con il Chelsea all'Allianz è stato un momento importante, come l'abbiamo giocata, abbiamo visto una squadra che può fare cose importanti".