Un Joemolto soddisfatto ha parlato ai cronisti presenti, al termine del match vinto dalle5-0 contro la Lazio, a Vinovo. "Nel primo tempo abbiamo tenuto un ritmo un po' basso, tenendo la palla e restando in controllo. Poi però lo abbiamo alzato e abbiamo fatto il nostro gioco, quello che a me piace moltissimo. Sono contento anche delle piccole cose, dei movimenti con e senza palla"."Agnese ha qualità importanti nell'uno contro uno, ma può rendersi ancora più pericolosa se capisce come e dove ricevere palla dopo la fase difensiva, quando recuperiamo subito. Lenzini? Sa rischiare e tenere la linea alta, aiutando il centrocampo nel recupero palla. E poi ha la capacità di passare bene la palla, sarà tra i più forti difensori centrali d'Italia. Linden? Un terzino importante, che può giocare anche più avanti. Sta crescendo moltissimo, è ancora giovane e quando troverà il ritmo migliorerà ancora"."L'ho schierata al centro come una specie di falso nueve, volevo farla divertire. Ha fatto molto bene e ha aiutato Bonansea"."Primi cori per me? Mi fa piacere, noi giochiamo per loro. Per noi trovare questa normalità è importante, speriamo che in futuro sia sempre meglio"."Mi vengono i brividi solo a parlarne. Sono notti speciali, magiche, importanti. Per noi essere lì con le migliori è un motivo d'orgoglio, io sono davvero orgoglioso di queste ragazze, di questa squadra".