1









L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro è intervenuto ai microfoni di LA7 dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan, per lui il primo trofeo in bianconero. Ecco le sue parole: "Sono orgoglioso delle ragazze, hanno trovato qualcosa in più. Il primo tempo non è stato al nostro livello, ma era una finale. Complimenti al Milan, sono molto orgoglioso del mio primo trofeo alla Juve. Nel calcio moderno ci sono tante partite e situazioni. Bisogna organizzare la rosa in modo che tutti sappiano cosa fare e incidano nei momenti della gara. Non sono importanti solo le titolari, ma tutte".

E sulle avversarie: "Il Milan è stato equilibrato, intelligente nel pressing. Noi abbiamo perso troppi palloni e abbiamo concesso troppe ripartenze. Loro sono cresciute e organizzate, hanno fatto una grande partita. L'importante è tenere il livello molto alto. Oggi non lo abbiamo mostrato nel primo tempo, ma c'è la forza del gruppo e della rosa".