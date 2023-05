Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato nel post partita della vittoria contro la Roma: "Segnale importante per noi, nelle ultime settimane delle cose non sono andate, è sempre importante. Non posso chiedere altro alle ragazze. Abbiamo visto tante cose oggi, sulla fase offensiva e anche difensiva siamo a buon punto. Complimenti a tutte, anche a quelle che sono state in panchina e anche allo staff, si è visto il vero gruppo".OMAGGIO ALLA ROMA - "Siamo una società che applaude le squadre che hanno vinto, dannò un segnale, la Juve lo fa con stile classe perché siamo una società così. Dobbiamo dirle brave"."Parla il campo per lei, è una leader che con l'atteggiamento trascina la squadra. Un anno difficile per lei su tanti obiettivi ma oggi ero emozionato anche io perché per me è una giocatrice di grande livello non solo in Italia ma anche all'estero"."Non è tutto ma è una partita importante. Se la supercoppa è andata giocando una delle migliori gare delle stagioni, sono anni che vanno così. Se questo è il livello più basso siamo una grande società e possiamo dire di stare attenti per gli anni che vengono"."Applaudirò il gruppo settimana prossima, è stato un anno di crescita"