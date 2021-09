Le parole di Joe Montemurro, al termine della partita vinta dalla Juventus Women contro l'Empoli: "Ho visto una squadra matura, abbiamo ruotato e chi è entrato ha fatto bene. Questo è il cammino di un campionato. Si trovano squadre più fresche dopo una partita internazionale e sapevo sarebbe stata una partia importante. Complimenti all'Empoli, ci hanno messo in difficoltà ma siamo stati maturi"BONFANTINI - "Fa fatica a fare i 90', si è messa bene in posizione, deve capire bene la fase difensiva, quando rientrare e quando stare alta, ma è in crescita"ROSUCCI - "Importante per la nostra squadra, non solo per il gioco ma anche per tenere la squadra compatta. Mi fa piacere lavorare con lei è una grande giocatrice"PAZIENZA - "4-5-1 basso, difficile da scardinare. Abbiamo avuto pazienza nel non cercaredi vincere subito, nel seconod tempo abbiamo fatto meglio. Nel primo tempo Pedersen abbassava troppo, in fase di costruzione e nella ripresa abbiamo cercato di aprire la partita"IN PRESTITO - "Bragonzi, Bellucci, Brsicic, Silvioni sono giocatrici di valore. Mi fa piacere che giochino nell'Empoli. Sono importanti per il nostro futuro"BONANSEA - "Primo tempo le ho detto di stare alta in pressing ed è riuscita a recuperare palla, importante nelle ripartenze. Ha giocato tanto in nazionale e ora c'è da recuperare"CENTROCAMPO - "Non abbiamo seguito bene le rotazioni delle avversarie, sono cose da imparare e per questo la partita di oggi è stata importante. Durante la partita non ho mai avuto paura"STRISCIA DI PARTITE - "Vogliamo stare a questo livello, sono convinto che possiamo fare cose molto belle"