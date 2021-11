Le parole di Joe, intervenuto a Juventus Tv: "Contro l'Inter è stato un impegno molto molto difficile dal punto di vista del gioco e anche emotivo. Tante erano appena rientrate dagli impegni con le nazionali, dobbiamo considerare tutte queste cose e con il carattere sono riuscite ad ottenere la vittoria"- "Sarà una partita molto difficile, loro non subiscono gol, e vincono da tre partite e giocando in casa sarà molto difficile per noi come in tutte le partite di Serie A. Non dobbiamo sottovalutare nessuno e prendiamo questa una partita come una partita importantissima e che ci servirá per preparare un novembre molto importante per noi"- "La nostra idea di gioco è sempre quella di aver la palla, quindi vediamo se avremo subito la palla allora faremo gol. Oppure vediamo se dovremo costruire quindi dipende dalla situazione. Dipende anche da come si mettono loro tatticamente. Ci vorrà molta attenzione, perché loro sono una squadra molto ben preparata e con un allenatore molto bravo. Non dobbiamo sottovalutare nulla e dobbiamo essere molto attenti"- " Le squadre migliori sono anche quelle capaci di soffrire. Delle volte non hai la palla e bisogna essere in grado di trovare una soluzione in un altro modo. Stiamo crescendo molto, e l’esperienza che stiamo facendo in Europa e che faremo ci dà molto stimolo per una crescita molto importante"- "Io sto martellando da questo punto di visto perché il mio obiettivo è quello di far capire che non sono solo le titolari le ragazze che devono essere decisive. Perché le partite adesso durano 94/95 minuti e delle volte hai bisogno di attingere dalla panchina. E bisognava pensare a lungo termine. Una rosa deve essere costruita anche per fare turnover."