L'allenatore dellaJoeè intervenuto ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida dicontro il. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho visto le ragazze molto stanche ma lo spirito è buono, stiamo assaporando il momento e siamo felici di essere qui. È una partita importante, forse stiamo ancora smaltendo le scorie della pausa nazionale. Non arriviamo nelle condizioni ideali a questa partita ma credo che l'adrenalina ci aiuterà. È emozionante giocare contro il Chelsea, ricordo molte sfide emozionanti e spero che domani sia una di queste".E ancora: "Ci giochiamo la testa del gruppo ed è una grande chance per entrambe. Siamo rilassati e felici di essere qui a giocarcela con un top club. La pressione non è su di noi, godiamoci il momento. All'andata le abbiamo fatte giocare troppo, ci siamo disunite e in quelle occasioni ci hanno punito. Faremo tesoro dei nostri errori e cercheremo di colpirle nei loro punti deboli".