Mister Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani tra Milan e Juventus Women. Ecco le sue dichiarazioni: "Per prima cosa volevo fare i complimenti all’Under 23 e a Zauli. Stanno facendo un grande lavoro, auguro loro di andare ancora avanti. Per lo scudetto ci sono arrivati tanti messaggi, devo prima di tutto scusarmi se non ho risposto a qualcuno. Le celebrazioni sono durate un paio di giorni, è stata un’emozione incredibile. Non riesco ancora a capire ciò che abbiamo conquistato. È una cosa bella, che rimarrà nella mia mente per sempre. Ora però dobbiamo completare il nostro lavoro, non possiamo mollare. Dobbiamo mantenere alti i nostri standard e rispettare l’avversario, portando umiltà e il nostro gioco. È importante anche per preparare la finale di Coppa Italia. Turnover? Ovviamente ci sarà qualche cambio, qualche situazione che possiamo preparare per la Roma. Ma ripeto, come tutto l’anno chi entra e indossa questa maglia la merita".