Il tecnico dellaJoeè intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani contro il, che precede il match con ildecisivo per la qualificazione ai quarti di Champions League. Ecco le sue dichiarazioni: "Il Milan ha avuto una settimana di preparazione, loro sono fresche e pronte. Dobbiamo affrontare una squadra molto importante che può far male. Dobbiamo stare attenti mentalmente. Ora dobbiamo pensare solo a questa partita, importanti saranno anche le rotazioni per tutti i 94 minuti. I ritmi devono essere quelli di sempre, il focus è sulla gara di domani poi pensiamo al Servette. Al Milan piace pressare alto e riconquistare la palla più in alto possibile. Dovremo essere attenti nelle uscite dalla difesa e nel palleggio".