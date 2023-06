Joeai microfoni de La7. Le sue parole:"Dicevo che è l'inizio della stagione prossima questo trofeo. Dobbiamo sempre rispettare queste coppe, una grande storia. Merito delle ragazze e dello staff che hanno fatto una grande cosa oggi"."Se ci sarò l'anno prossimo? Penso di sì. Ho un contratto per un altro anno e penso di essere lì. Vogliamo sempre vedere la Juve vincere ma per la crescita del calcio femminile bisogna essere al top"."No, non mi piacciono i tatuaggi. Preferisco che queste memorie rimangano impresse in testa, non mi serve un tatuaggio per mostrare cos'ho vinto".