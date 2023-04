Il tecnico dellaWomen Joeha parlato sul canale Twitch della Juventus in vista della gara di domani alle ore 14.30 presso lo stadio Tre Fontane contro la Roma. Queste le sue parole:"Tutto bene, un piacere essere qui. Voglio congratularmi con la prima squadra maschile e al mister Allegri per aver raggiunto la semifinale di una coppa europea"."Un po' di emozioni, felice ed arrabbiato. Ovviamente il primo tempo abbiamo fatto degli sbagli e non è il nostro stile o il nostro modo. Qualcosa non andava. L'abbiamo sistemato durante l'intervallo. La Fiorentina ha fatto tre gol, noi forse abbiamo sofferto un attimo davanti alla porta nel primo tempo. La sensazione era quella che potevamo farcela, il gioco c'era, le opportunità anche. Bisognava sistemarsi mentalmente"."Importantissimo, mi ha fatto ricalcolare cambi e situazione tattica. Prima che segnasse Cri avevo già mosso dei cambi. Da lì è cambiata l'idea e ci ha dato il respiro di andare avanti"."Domani è una specie di finale. Ci da quella fiducia di andare avanti se vinciamo. Di combattere in modo importante nelle prossime partite. La situazione è questa, è bella. Queste partite sono importanti non solo per noi ma per tutto il movimento del calcio femminile. La Roma ha mostrato di essere una grande squadra e ora arriviamo in casa loro con tutto da giocare, è bello"."Questa squadra non ha mostrato di sentire la pressione, siamo stati tante volte in questa situazione. Ho visto la squadra serena. È stata una bella settimana, abbiamo recuperato bene, ho visto la squadra contenta, concentrata e pronta per domani"."Importante non solo per la Juve ma per il calcio femminile in Italia. Maturo nel senso di portare avanti il calcio. Ogni volta che ha delle parole ascoltiamo con tanta concentrazione perchè dice le cose importanti ma in modo positivo. Anche martedì ha detto due parole in situazione di positività. Siamo sicuri, contenti"."Pensiamo sempre di creare le basi per il futuro, non ci sono dei punti particolari. Andiamo avanti insieme, in crescita, con la società, l'academy e il ciclo del nostro calcio. Lo facciamo sempre, non va buttato su una cosa in particolare. Sappiamo esattamente il nostro percorso"."Molto bene, molto bene. Lei aveva solo bisogno di continuità di giocare, devo ringraziare il Como perchè le ha permesso di esprimersi con entusiasmo, farla giocare e sbagliare anche. La crescita è stata importante e l'abbiamo vista convocata in Nazionale. Chiara sappiamo che sarà una giocatrice molto importante per la Juve e per la Nazionale"."Nominare una sarebbe uno sbaglio. Hanno una rosa di qualità, tutti hanno le loro qualità"."Non ne do, ha esperienza. A questo punto del campionato posso solo dire che è importante l'entusiasmo, crederci e non aver paura"."Se io affrontassi Lineth farei un mix di tante cose. La prima cosa è evitarle di prendere la palla"."Sofi io ho tanta diciamo fiducia in lei. Ovviamente quando la squadra prende un certo ritmo forse delle volte a trovare spazio è difficile. In Nazionale ha mostrato di essere di alto livello, sono sicuro che il cammino con la Juve sarà quello. Noi parliamo sempre, il suo feedback è positivo. Le è chiaro su cosa deve lavorare e cosa fare. Lei deve credere in se stessa, a volte non ti senti all'altezza ma io credo in lei ora deve farlo anche lei"."Faccio i complimenti. Fa piacere avere questi grandi tifosi, ogni tanto do frustrazione con le mie scelte ma devono sapere e capire che facciamo del nostro meglio per loro. Sappiamo quanto è importante e i sacrifici che fanno. Lavoriamo davvero per loro"."Caruso, grosso, Boattin, anche Cantore per diversi motivi. Ci sono tante giocatrici. Possiamo parlare di Bonansea, Girelli perchè abbiamo cambiato i ruoli. Rosucci cambiando ruolo anche"."Mi piace la sua mentalità, spinge sempre in avanti da terzino e l'abbiamo vista crescere. Più coinvolta nella partita. Parlando di tifosi la più grande è a casa che è Rosucci che sicuramente si sta già preparando per la partita. Con questi piccoli cambiamenti di ruoli la decisione è stata presa per coinvolgere meglio le giocatrici"."La cosa più importante è farlo in maniera facile. Distanze comode. Cosi arriviamo freschi. Siamo molto rilassati nelle trasferte, abbiamo lavorato in settimana. Le presentazioni pre gara sono molto sintetizzate, corte. Vogliamo che le ragazze trovino la situazione più comoda, relax in camera, biliardo, come vogliono. L'unica cosa è che vadano a letto a una certa ora"."A Vinovo non uso più plastica, ho la mia bottiglia. Sono piccole cose, non possiamo cambiare tutto. Anche vedere le maglie d'epoca della Juve, usate le maglie vecchie perchè hanno grande storia"."Cacio e pepe, amatriciana, carbonara. Forse un tris".