Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro è intervenuto in diretta su Twitch per rispondere alle domande dei tifosi e degli addetti ai lavori verso la prima gara della Poule Scudetto in programma a Vinovo domani alle ore 15 contro il Milan. Queste le parole dell'allenatore bianconero:"Bene, c'è il sole. Gli allenamenti stanno diventando sulla base estiva ma è sempre un privilegio e una buona cosa stare in campo con le ragazze. Cerchiamo sempre di andare avanti"."È una cosa fuori dalla mia generazione, molto speciale, sappiamo l'identità e il marchio Juve che è molto importante sull'arco mondiale, sono cresciuto in Australia, allenare la Juve ed essere qua è un privilegio"."Ora tutto bene, l'intervento è andato bene, sapevo che Marti vuole rientrare e stare con noi con il gruppo. Ora è molto importante che lei faccia il percorso giusto per iniziare. Rosucci è importante, non la avremo in campo ma starà attorno a noi e al gruppo e questo è importante. Lei ha una grande voglia di ritornare a stare insieme a noi"."Quando succede una cosa del genere purtroppo fa parte del nostro mestiere e si mette da parte il calcio. Non significa niente, dobbiamo capire bene la persona, l'umano e lo stato mentale che è molto importante. Il gruppo da solo è molto speciale, tante ragazze sono amiche fuori dal campo e siamo uniti. Nel caso di Martina sappiamo che ha la società dietro, noi siamo con lei nel percorso del recupero"."Abbiamo fiducia in lei, per adesso ma anche in futuro e sono contento abbia deciso di rimanere nel progetto. Si è allenata in gruppo ed è a disposizione domani. Vediamo per quanti minuti ma è importante averla"."Ci siamo allenati bene, la squadra è pronta per una sfida importante, tutto da giocare. Sappiamo che il Milan ha preso sei punti contro di noi questo anno e sappiamo che è raro ma siamo pronti mentalmente e fisicamente per l'approccio a questa partita"."Una cosa nuova anche per me. Diverso da quello che ho fatto in Australia. Ci si paragona con i top e chi ha meritato di stare tra le prime cinque. Tutte hanno fatto un buon campionato. Secondo me è tutta una questione mentale, giochi già due volte con le squadre, le conosciamo, la squadra ha la forza la resistenza le idee chiare e la freschezza mentale. Capisco la scelta della FIGC ma abbiamo più opportunità di vedere le squadre che hanno fatto un campionato importante in più partite, cosi possiamo mostrare la forza del calcio femminile in Italia"."Una gara molto difficile, quando abbiamo avuto l'espulsione alla fine del primo tempo di Boattin ci ha messo indietro. La squadra in quella partita ha perso un po' di personalità, di crederci in sé stesse, hanno fatto giocare il Milan e secondo me dobbiamo stare più vicini, alti e chiudere gli spazi tra le linee. Essere coraggiose con la palla negli spazi. Questo va migliorato e spero possiamo fare una prestazione importante e portarla a casa"."Nel corso dell'anno la Roma ha meritato di essere in vetta perchè ha fatto più punti. Gli scontri diretti li abbiamo vinti noi. La Roma ha questi punti di vantaggio e se perdono punti solo loro possono perdere questo Scudetto. Con più scontri diretti importanti secondo me non è finita, c'è ancora molto da giocare"."Sono tutte squadre con le loro qualità, non mi piace puntare il dito su squadre, non mi piace dare opinioni. L'Inter è una squadra difficile, ha giocatrici importanti e fisicamente forte. La Fiorentina è ben organizzata e ha delle buone idee. Il Milan ha fatto vedere che contro di noi ha preso punti importanti. Difficile sceglierne una"."Deve parlare il calcio, lo stile. Deve essere un piacere vedere la squadra giocare. Per me è importante la cultura dello spettacolo, un gioco che piace guardare e da lì si cresce tutti. Mentalmente noi dobbiamo crederci a modo nostro e giocarla con tutti. Siamo la Juve, un marchio internazionale molto forte che rappresenta tantissimo e dobbiamo confermarlo con classe, umiltà e gioco, importante sul calcio femminile"."Ho avuto la fortuna di crescere in ambienti diversi, la mia esperienza in Inghilterra e Australia, eravamo vicini al femminile. La mia visione di calcio è moderna, stare sui livelli che prima di tutto creino un gioco importante e bello, nell'arco di internazionalità. L'unico modo di andare avanti quando guardi tante partite dall'estero e hai delle idee di gioco importanti. Non va sottovalutata la scuola italiana, è importante e ho la fortuna di mettere insieme tutti questi pezzi e dare al gruppo allo staff e a chi ci circonda. La Juve è la squadra più internazionale sul punto di vista di essere coinvolta con le situazioni della crescita del calcio"."Come al solito le ragazze rispondono su queste cose sul punto di vista importante. Hanno preso responsabilità e hanno capito dove siamo. Abbiamo giocatrici che hanno fatto cose importanti in carriera e diciamo che anche questa poule è una novità. Loro sono molto emozionate. Ogni punto e ogni situazione è importante, va ripetuto per otto settimane, la settimana di lavoro è stata molto bella"."Quelle dove abbiamo perso i punti per nostre disattenzioni. Forse qualche partita di Champions con più coraggio, rischio, potevamo andare avanti forse ma nel calcio non si può guardare il passato. Bisogna capire cosa si è fatto, abbiamo fatto tante cose importanti e la nostra crescita andando avanti serve e passa anche dai risultati negativi"."Voglio ringraziare tutti, anche i fan. Siamo un gruppo di ragazze che lotta per la maglia ogni settimana, è un orgoglio indossare questi colori ogni settimana e lo fanno per i tifosi. Ci saranno momenti non positivi ma i veri tifosi stanno sempre con noi e li ringrazio".