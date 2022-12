Il tecnico dellaWomen Joeha presentato la gara di domani contro l'Arsenal in conferenza stampa. Queste le sue parole:"Abbiamo avuto poco tempo per fare tanti cambiamenti tattici o preparare approccio diverso. Abbiamo puntato su due o tre cose importanti. La base è fare il nostro gioco, le nostre prestazioni sul punto di vista dell'approccio. Però sappiamo che giochiamo contro una squadra forte, in uno stadio di alto livello. Voglio che le ragazze si divertano, prendano questa occasione come un momento per portare delle cose al professionismo"."Non dobbiamo lasciare distanze lunghe in fase difensiva. Dobbiamo stare compatti, uniti, avere il coraggio di tenere linee rigide nel senso di distanze. Quando si apre la partita l'Arsenal sulle ripartenza è molto forte. Contro l'Inter abbiamo visto che quando perdiamo palla dobbiamo essere concentrate sul recuperarla"."Hai scoperto tutti i miei segreti (ride ndr). La qualità di Lia è quella di iniziare il gioco sulla costruzione. Quando sono arrivato ho capito che poteva fare il salto di qualità come centrale di difesa. Ha qualità simili a Rosucci: centrocampiste con la sicurezza con la palla e che capiscono molto bene che quando sono avanzate devono palleggiare e giocare in anticipo. Ci sono molte similitudini in effetti"."Ho passato delle belle prestazioni e tempi qui, sono nel mio cuore come persone e gente con cui ho lavorato. Noi abbiamo la confidenza, l'organizzazione, la bravura, la gioia di giocare a questo livello in questo stadio. Voglio solo vedere una grande prestazione di una grande Juve e spero vada bene dal punto di vista del risultato domani sera"."Non era un momento giusto, eravamo in crescita, è bello vedere che l'Arsenal ha fatto questo passo. Ha fatto parte della crescita del calcio femminile ma il club ha permesso che questo avvenisse. È bello essere qua, vivere queste circostanze. Quando ero l'allenatore dell'Arsenal avrei voluto giocare di più qui"."Sfrutteremo la sua esperienza, è stata fantastica per il gruppo. Non ho ancora scelto la formazione, deciderò domani. Aspettiamo e vediamo se giocherà titolare o se parteciperà alla gara. È a disposizione, sta bene. Ha fatto oggi rifinitura"."Un momento importante, quando stavamo arrivando in pullman mi sono sentito a casa. Per me è importante, ho passato qui quattro anni fantastici, ho trovato molti amici. Penso sia un momento speciale e qualsiasi cosa succeda domani sera sono felice di aver avuto l'opportunità e il privilegio di vivere una partita così speciale. Lo porterò con me per tutta la vita, è una sensazione speciale, forse surreale"."Sì, dobbiamo tenere conto del benessere delle giocatrici che è importante perché non siamo abituati a giocare così tanto. Il calcio femminile ha meno impegni, stiamo imparando a far fronte a questa situazione. La crescita della Serie A è importante per il calcio europeo: più le competizioni sono competitive più la Champions alzerà il livello e le grandi squadre guarderanno al calcio femminile in maniera diversa. Stiamo imparando a far fronte a questi cambiamenti e dobbiamo capire come gestire le competizioni internazionali. Sono cambiamenti grandi, che riguardano tutti i club".