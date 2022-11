Vigilia diItaliana in programma domani alle ore 14.30 presso lo stadio Tardini di Parma. Il tecnico dellaWomen Joeha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue parole:"Mi ricordo questo stadio negli anni 90 quando c'era il Parma. Sono emozionante, questi sono gli spettacoli degli stadi spero di vedere una grande partita domani che porti in alto il calcio femminile italiano."Dopo la partita ti faccio sapere quali sono i segreti (ride ndr): La roma è una squadra importante, con un allenatore importante e una rosa forte. Sappiamo che dobbiamo fare il nostro gioco, con la nostra confidenza di giocare ce la giochiamo, è una finale"."Chi non è con noi ci manca. La squadra sta abbastanza bene, abbiamo una rosa importante, ho fiducia nelle mie giocatrici. Come umore e come opportunità di lavorare normalmente è stato importante per noi. Siamo pronti, preparati, abbiamo lavorato. Ci serviva anche per darci freschezza mentalmente"."Hanno due o tre cose importanti, due o tre giocatrici di alta qualità in grado di fare la differenza. Costruiscono, palleggiano e gli piace avere palla. Preparano le giocate in avanti, pressano alte, vogliono prendere palla nella nostra metà campo e dobbiamo starci attenti. Hanno grande confidenza, vincono in Champions e stanno facendo bene in Serie A, questo conta tanto in una finale"."Le squadre che fanno un bello spettacolo sono Juve e Roma. Sono contentissimo di mettere in mostra domani queste due squadre di alto livello non solo italiano ma Europeo. Gunnarsdottir ha preso una botta sulla caviglia che non si è calmata contro il Lione, abbiamo deciso di darci più tempo, ora potrà lavorare e speriamo di farla rientrare presto"."Siamo ad inizio stagione ma è importante. Parliamo di una finale, sono i momenti, le situazioni di gara, la squadra che riesce a controllare la situazione va avanti. Non ha grande effetto sul nostro cammino il risultato, sarà una partita secca e spero di vedere una bella partita che mostri a che livello siamo con il calcio femminile in Italia"."Noi lavoriamo tantissimo sul nostro gioco con la palla. Cerchiamo di trovare delle soluzioni per andare oltre questa difesa ben messa, compatta e sulle fasi difensive messa bene. Su di noi ho puntato sulle nostre cose, io so che noi quando possiamo controllare le partite come preparare le situazioni anche difensive siamo una squadra che può fare male a tutti. Mi sono concentrato su di noi, di sistemarci anche mentalmente per l'importanza di questa partita".