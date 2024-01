MONTEMURRO DOPO LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA

Il tecnico della Juventus Women Joeha parlato ai giornalisti presenti dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Le sue parole:"Era importante dare spettacolo, l'ho detto alla vigilia, si affrontavano due squadre di alto livello, che giocano un bel calcio e speriamo abbiano mostrato un bello spettacolo. Oggi è andata bene a noi, abbiamo un po' sofferto nel secondo tempo però nel primo tempo e parte del secondo abbiamo approcciato bene"."Bello avere questa sfida con la Roma, questa competizione nazionale. Importante per la crescita del calcio. La Roma è una grande squadra, l'hanno fatto vedere questa anno e speriamo continuino, solo così cresce il calcio femminile"."Noi non andiamo a battere Roma e Fiorentina, vinciamo contro noi stesse. È questione di atteggiamento e di approccio. Noi come staff diamo attrezzature tattiche per vincere la partita, poi in campo è questione di mentalità. Lo abbiamo visto i primi venti minuti in cui la squadra secondo me ha creato il tono della partita"."Biella è bellissima, forse abbiamo avuto troppo sole anche a Torino, oggi ci serviva un po' di pioggia".- "Non è mai scontato. Se facciamo i numeri a dicembre e gennaio cosa giochiamo a fare. Ogni partita ha la sua avventura e lo abbiamo visto. Se non sei concentrato e non arrivi con l'approccio giusto perdi. Possiamo fare l'impossibile quando abbiamo concentrazione sulla partita"."Sono un allenatore. Fanno parte del mio lavoro. Prima di criticare però serve informazione, a volte ho fatto scelte che sono state criticate ma io sto con la squadra in settimana, so come stanno le ragazze e parlo con loro. Metto sempre la miglior squadra possibile. Le accetto ma quando si critica va fatto con dati e informazioni"."Sono un tifoso della Juve, lo sono sempre stato. Vengo dall'altra parte del mondo, la Juve per noi migranti significa tanto: simbolo di orgoglio, italianità, è importante. Non tutti sono fatti per la Juve, anche nel maschile abbiamo visto grandi giocatori poi andarsene perchè non avevano la giusta mentalità. La Juve deve essere sempre al top, niente è scontato. Sentiamo il peso della maglia ma è un privilegio, significa tanto sia per il calcio che per me che sono un migrante"."L'approccio era per me normale, nel senso che noi giochiamo un calcio pro attivo. Vogliamo essere lì, loro cercano di vincere palla a centrocampo e ripartono. Abbiamo lavorato per essere attenti in queste situazione e siamo riusciti. Abbiamo sofferto gli ultimi 25 minuti ma è normale, anche noi sotto di risultato avremo buttato la palla avanti con tanti attaccanti, è normale"."Si può migliorare, non so a che livello ma avere due squadre di livello internazionale con quelle giocatrici in campo per me è un grande spettacolo e mi dispiace che la gente non sia venuta abbastanza. Forse dobbiamo fare qualcosa. Dieci mila spettatori per una finale cosi sarebbe il minino secondo me"."Che abbiamo mezzi e capacità di fare cose importanti anche soffrendo. Questo è il calcio moderno. Partite secche per noi hanno un'altra dimensione. Per noi spero che la squadra trovi un modo di trovare questo atteggiamento in tutte le gare"."Avere la palla e creare soluzioni con la palla. Tenendo un equilibrio in difesa. Noi vogliamo creare spettacolo".