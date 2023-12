L'allenatore dellaWomen Joeha parlato dopo la vittoria contro il Pomigliano. Queste le sue parole:"Lavoro di questa settimana è stato sulla freschezza mentale, sono andate tante con le nazionali e hanno giocato. Situazioni particolari a cui siamo abituati anche dall'anno scorso, è normalità nel nostro cammino nel calcio"."Abbiamo trovato il nostro livello di fiducia sicurezza, siamo più tranquilli nel gioco, ci siamo calmati. All'inizio è stato difficile dopo i Mondiali, poi la Champions, siamo maturati dal punto di vista mentale e abbiamo trovato i nostri ritmi, ci crediamo nel nostro gioco e in cosa vogliamo".- "Thomas ha giocato alla Roma come punta, ha qualità che vogliamo: attacca le linee e da movimento. Lavoriamo molto sulle punte, non sono statiche per noi, lavorano con i centrocampisti, con gli esterni, Lindsey ha lue qualità per fare questo ruolo, ma per il nostro gioco è importante avere fluidità in attacco. Dentro c'erano sia Beerensteyn che Cantore che mettono in difficoltà la difesa avversaria"."Palis è cresciuta, abbiamo visto le sue qlaità oggi. Ora puntiamo a farle trovare continuità nel gioco, può essere una chiave importante. Bellucci giocatrice intelligente, mi sembra abbia più positività prendendo palla dalla difesa e giocando in costrizione. Lei trova le giocate, è molto importante in fase di costruzione. Mercato di gennaio? Abbiamo fatto un punto di riferimento, cerchiamo con gli infortuni che abbiamo come rientrano e da lì valutiamo le situazioni".