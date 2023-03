L'allenatore dellaWomen Joeha presentato su Twitch la gara di domani contro l'Inter rispondendo alle domande di tifosi ed addetti ai lavori. Queste le sue parole:"Ogni settimana parlo di controllare la gara, di avere coraggio con la palla così non sfruttano le ripartenze, questo ci può far male. Se abbiamo questo approccio, un atteggiamento giusto possiamo evitare la gara difficile"."Diciamo che Nilden con un'altra settimana di lavoro sta meglio, Boattin tornerà tra le convocate si è allenata questa settimana. Dal punto di vista del minutaggio le serve ancora tempo. L'unica è Pedersen che purtroppo non siamo riusciti a guarirla ma tornerà prossimamente"."Devo pensarci, non mi ricordo la serata, è stata dal punto di vista del risultato importante, un passo di crescita essere a quei livelli e capire la squadra più forte d'Europa. Mi ha fatto molto contento la nostra crescita in Champions. Come ho detto settimana scorsa anche questa stagione abbiamo fatto una buon percorso. Siamo quasi ai livelli, con un po' di spazio di crescita"."Difficile rispondere, l'inter è una squadra forte. Non è facile perché confronti le cose che già sai, l'approccio deve essere mentale, abbiamo già giocato quattro volte e si può abbassare la guardia. Difficile dal punto di vista mentale per essere sul pezzo"."Ho già detto alle ragazze che è una settimana chiave. Prima di tutto per avvicinarci ai playoff della Champions che è il nostro obiettivo. Se riusciremo a avvicinarci con i punti alla Roma che si riposa ci permetterà di avere positività nell'andare avanti. Per noi è chiave domani"."Equilibrio, tenere i ritmi è importante e giocare ogni settimana. Quando hai il risposo può calare l'atteggiamento mentale però loro possono essere fresche e hanno avuto più tempo per affrontare la partita"."Dal nostro punto di vista ci piace giocar partite importanti contro squadre importanti. Queste anno ne abbiamo giocate in Champions e campionato. Ci da lo stimolo per affrontarle"."Stiamo valutando se farla partire titolare. Ha fatto una buona settimana di allenamento, dobbiamo pensare domani ma anche al suo percorso. Valutiamo in queste ore, stasera diciamo e vediamo se partirà o entrerà a partita in corso"."La bellezza del gioco di Lineth è il suo istinto, fa cose non preparate. Lavoriamo tantissimo sul metterla in queste situazioni poi lei inventa. In allenamento l'obiettivo è metterla in posizione di attaccare la linea difensiva e poi lo lasciamo a lei"."Duljian ha delle qualità importanti. Ce ne sono due o tre in primavera che stiamo valutando tantissimo. Elisa ed Eva sono giocatrici importanti non solo per la Juve ma anche per la Nazionale del futuro"."Un Mondiale è un Mondiale. Non c'è niente di una carriera di ogni sport di rappresentare la nazione al Mondiale. Sono ricordi che rimangono impressi. Una cosa bellissima. Sono andato in Francia nel 2019. Sono sicuro che in Australia faranno uno spettacolo importante"."No. La partita più importante è quella di domani perchè ci crea la base per le ultime partite. La Coppa Italia è l'ultima partita dell'anno ma noi abbiamo ancora i punti per lottare per lo Scudetto"."Non è male. Valutiamo. Quanti chilometri sono? Una ventina? Dai sì ce la facciamo" (ride ndr)"Sofi è veramente in crescita, ha avuto un po' di alti e bassi ma io credo tantissimo in lei. Stiamo lavorando sui dettagli e sulla sua continuità di fare le cose ad un alto livello. Sono convinto che riusciremo. Quando entra ha impatti molto importanti per la squadra e sono contento del cammino di Cantore"."Non gioco. In ottica commerciale è molto importante, non so dire come e quanto, sono una persona di campo io. Più che le ragazze hanno queste possibilità di avere questo palcoscenico e ci porta avanti, diciamo che il sapere di calcio femminile fuori, conoscere le giocatrici, è importante che queste ragazze siano un modello per la nuova generazione. Questo mi stupisce in positivo e penso che queste piattaforme siano il tramite"."Uso tanto una parola nella mia cultura di lavoro, nel nostro modello, in italiano mi sembra si dica altruismo è fare qualcosa per qualcuno senza avere niente indietro. Lo fai per il gruppo, per la squadra, è un valore che viene da dentro, importante, dal fare le cose giuste per la squadra. In campo, fuori, da lì nascono i valori di onestà, umiltà che per me sono cose molto importanti"."Sappiamo che domani sarà importante portare a casa il risultato, per il secondo posto e la Champions ma dobbiamo continuare a crescere e fare partite importanti contro squadre importanti. Giocare contro l'Inter per la quinta volta non è facile, diventa un gioco mentale di approccio ed entusiasmo"."L'ho sentita in settimana, sta bene. Il recupero è quello, non può fare tanto. Ora è a casa e non viene a Vinovo con noi. Conoscendola sta già cercando di stare con noi, il recupero è iniziato".