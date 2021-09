Mister Joe Montemurro ha commentato a JTV la vittoria della sua Juventus per 2-0 sul campo del Vllaznia in Champions League femminile: "Sono abbastanza soddisfatto, avremmo potuto chiuderla con più gol:Avevo chiesto alla squadra di gestire bene i ritmi di gioco, contro un'avversaria che giocava chiusa dietro, dunque abbiamo tenuto molto palla per non rischiare di subire le loro ripartenze.""La squadra è pronta! Oggi ho fatto un po' di cambi per gestire le energie in vista della Fiorentina"."Noi facciamo questo mestiere per i tifosi, è stata una gran bella serata di Champions".