L'allenatore della Juve Women, Joe, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Sassuolo per 4-0.- 'Le ragazze si sono impegnate e hanno lavorato bene durante la settimana. C'è il giusto atteggiamento e da qui si vedono i risultati'.- 'Difendere non significa che lo facciano solo i difensori ma tutta la squadra. L'atteggiamento è cambiato perchè abbiamo voglia di vincere a viso aperto'.- 'I moduli sono belli e mettono chiarezza. Quando perdi palla bisogna recuperarla e quando ce l'hai bisogna tenerla e fare il meglio possibile'.