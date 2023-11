Da Juventus.com:Ripartire, subito. La partita di domenica scorsa non deve lasciare scorie nelle Juventus Women, che il 12 novembre contro il Como sono chiamate all’immediata reazione. Mister Montemurro è fiducioso nel gruppo, come ci racconta nella sua consueta analisi pre gara.IL POST ROMA«La squadra sta bene, sta recuperando freschezza mentale, perché prima della Roma c’è stata anche la pausa delle Nazionali. Non siamo molto abituati a perdere, quindi logicamente quando succede è qualcosa che lascia il segno. Le ragazze sanno che giocano in un grande club, in cui la sconfitta è qualcosa che fa male. Da qui però ripartiamo, capendo dove abbiamo sbagliato, riflettendo insieme; questa settimana abbiamo lavorato con grande concentrazione e grande intensità».COSA SI ASPETTA IL MISTER«Domenica mi aspetto di vedere una maturità del gruppo: dobbiamo gestire la partita come siamo abituati e come vogliamo, una sconfitta non deve cambiare i nostri piani di gioco, perché anche le statistiche confermano che stiamo lavorando bene, in tutte le fasi. Per esempio, contro la Roma abbiamo avuto una gran possesso palla e abbiamo sviluppato molte più azioni di attacco di loro, ma l’importante è finalizzare, e contro squadre di buon livello non si può sbagliare niente».FOCUS SUL COMO«Il Como è una squadra molto propositiva e ben organizzata, ha buone idee e sta lavorando bene e questa è una cosa molto positiva, perché significa che il livello si è alzato; ma significa anche che ogni partita è difficile e non ci si può permettere di fare errori»