L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida di campionato contro la Sampdoria.



POST CHAMPIONS - "Si riparte proprio dai nostri obiettivi di continuare in Serie A e chiudere il campionato. Siamo a un punto molto delicato e importante della stagione. C’è l’amarezza, ma sono convinto che con la rosa che abbiamo possiamo ripartire domani con una grande partita".



SERIE A – "La squadra l’ha fatto tante volte quest’anno e sa l’importanza di continuare questo cammino per far sì che sia un grande campionato e una grande stagione".



SAMPDORIA – "La Sampdoria merita applausi per il lavoro che ha fatto: è una squadra molto organizzata, molto difficile da capire nella fase difensiva. Sarà una partita complicata, delicata e difficile tatticamente. Dobbiamo essere lucidi e preparati. Sono convinto che possiamo fare un grande prestazione".



PREPARAZIONE – "La differenza nel calcio moderno sta nel capire come gestire tutti i minuti. Quando noi valutiamo la partita vediamo di capire cosa fare nella prima parte e poi chi può concludere nella seconda fase. Ovviamente non si sa come vanno le gare, però bisogna prepararle per capire chi può fare la differenza, se ho bisogno di fare cambi tattici durante la partita. E ovviamente essere pronti per ogni situazione".