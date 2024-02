L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali bianconeri in vista di quella che sarà la sfida di domani contro la Roma.SULLA FIORENTINA - Con la Fiorentina ha funzionato solo il fare gol, il finalizzare le azioni. Possiamo stare qui a parlare, questo è il calcio, bisogna finalizzare le belle azioni. Ci sono rimaste tante cose positive.SULLA ROMA – Viviamo per queste partite. Fai calcio, sei un professionista e sono gare importanti. Lavoriamo sempre sui nostri punti di forza, sul fare meglio. Abbiamo lavorato più su di noi che nel trovare soluzioni contro l’altra squadra..COME VINCERLA – E’ tutta una questione di mentalità. I momenti di scelte sono quelli, ogni partita ci porta una diversa situazione. Se l’atteggiamento è giusto, se la mentalità è giusta, se la preparazione è sull’obiettivo possiamo fare una bella gara. Bisogna focalizzarsi sui dettagli, avere la rosa a disposizione e pensare in anticipo, ma anche dal punto di vista tattico avere situazioni da portare in tutte le partite. Se giochiamo col nostro stile e teniamo la nostra identità è importante. Vedere questa crescita e questo bel gioco fa piacere.