Il tecnico dellaWomen Joeha presentato ai canali ufficiali della società la gara di domani contro la Fiorentina. Le sue parole:"Abbiamo guardato le situazioni della partita col Milan, abbiamo visto le cose fatte bene e quelle fatte male. Sappiamo che questa partita è molto importante, col Chievo abbiamo potuto lavorare su qualche concetto e situazione per domani"."Il gruppo sta molto bene, ha capito gli obiettivi. La squadra sta abbastanza bene, qualche raffreddore e influenza, però siamo pronti. Non c’è Lisa Boattin per l’espulsione, ma abbiamo la rosa per andare avanti"."C’è rabbia perché siamo stati molte volte noi i colpevoli. Forse parte da me, forse abbiamo sbagliato delle cose, l’atteggiamento. Ma la rabbia viene perché i risultati negativi sono arrivati per colpe nostre, e non per meriti degli altri. Ma è importante, così possiamo alzare l’attenzione. Adesso siamo arrivati al punto che dobbiamo usare questa rabbia in senso positivo"."Ci aspettano partite importanti, contro le squadre che sono cresciute moltissimo in Serie A. Non vediamo l’ora di giocare contro Inter, Fiorentina, Milan, Roma. Non vedo l’ora di iniziare queste partite"."La Fiorentina è una bella squadra, gioca un bel calcio, uno dei migliori del campionato. Giocano bene, partiamo alla pari e sarà secondo me una partita bella. Come al solito non vediamo l’ora di fare queste partite. A loro piace costruire e palleggiare, dobbiamo capire bene quando aspettare e quando aggredire. Se siamo lucidi e facciamo il nostro gioco non vedo problemi".