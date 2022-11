Il tecnico dellaJoeha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro l'- "Molte emozioni, ho passato quattro anni bellissimi a Londra. L'Arsenal è un top club, ho molti amici lì. Hanno uno staff molto preparato, avrò la possibilità di incontrarli".- "La Juve è una squadra che sta iniziando a capire cosa può fare. E questa è una cosa importante, soprattutto in Europa. Più giochi ad alti livelli, più giochi partite importanti, più riesci a capire come approcciare al meglio questo tipo di partite".- "Io cerco di rendere l'ambiente più felice, più sereno, cerco di dare a tutti la possibilità di esprimersi. Questo sono io in campo ma sono così anche fuori, cerco di essere una guida".- "Si divertono molto, sono davvero un bel gruppo perché sanno quanto è importante lavorare ma anche quando bisogna divertirsi, staccare un attimo, svagarsi...".- "Come squadra stanno facendo molto bene a livello nazionale, hanno mostrato la loro forza, la loro solidità. Sono un top club, attaccano molto, sono forti. Sono le favorite. Ci aspetta un match difficile ma siamo pronti".- "Mi stai chiedendo di sognare! Dobbiamo davvero fare un passo alla volta, sarà una partita importante contro l'Arsenal. Ovviamente vogliamo arrivare primi nel girone e per questo dobbiamo pensare partita per partita".