Il tecnico dellaJoeha parlato a JTV alla vigilia della partita di campionato contro la. Ecco le sue dichiarazioni: "La squadra sta abbastanza bene. Ovviamente dobbiamo valutare domani anche per la settimana che viene, chi recupera e non recupera bene. L'unica out èche ha avuto un po' di influenza e l'abbiamo tenuta a casa. Con la Lazio sarà una sfida delicatissima. L'occhio va sullama le partite di Serie A sono sempre difficili. Dobbiamo essere molto attenti e capire che ci sono in palio altri tre punti importanti. Siamo una squadra che tiene molto la palla e vogliamo controllare il nostro destino. Ma ci sono formazioni molto brave in fase difensiva. Dovremo essere brave a trovare le giuste soluzioni e gli spazi per far male". Sue il rapporto con i tifosi: "Pauline ha un carattere molto positivo, è sempre contenta. Il suo inserimento dal punto di vista caratteriale è stato ottimo. Il suo punto di forza è anche che inizia il gioco, con i piedi è tra le più forti al mondo. Ci ha dato la spinta per fare questo gioco e ha grande sicurezza tra i pali. Per me è una bella emozione conoscere i nostri tifosi. È un sostegno molto importante per noi, li aspettiamo a braccia aperte".