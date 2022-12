Le parole di, ai canali ufficiali del club bianconero, alla vigilia diROMA - "Si sono allenate tutte, nello spogliatoio c’è un buon umore e per adesso sono tutte a disposizione. La Roma è prima in classifica, hanno più punti di noi e hanno più punti anche in Champions. In questo momento sono più forti di noi, andremo a giocarcela come sempre in casa loro".IL PERIODO - "Contro la Roma sarà una partita importantissima per noi, per vedere veramente il nostro valore. Dopo un momento di difficoltà si vede il valore di una squadra. Dobbiamo riuscire ad essere più cattivi da centrocampo in su, tutte le squadre attraverso dei momenti di difficoltà. Abbiamo lavorato tantissimo".CONTRO L'ARSENAL - "Abbiamo valutato la partita, ci sono tanti punti positivi. Le ragazze l’hanno giocata alla pari, forse potevamo fare un po’ meglio. Questo mi dà molta fiducia, la mentalità è cambiata per giocare alla pari con le grandi d’Europa".