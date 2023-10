Mister Joeha parlato alla vigilia della sfida tra. Di seguito quanto riportato sul sito ufficiale del club."Siamo contenti per la vittoria contro il Chievo Verona e delle risposte che abbiamo ricevuto da chi ha giocato in Coppa Italia. Tutte le calciatrici che fanno parte della rosa hanno sempre lavorato in modo fenomenale in allenamento, con costanza e intensità. Si vede che il gruppo è unito. Tornando alla partita di giovedì sera, a mio avviso non si è notato che chi è scesa in campo in questa occasione aveva accumulato meno minutaggio rispetto ad altre ragazze in questo inizio di stagione. La differenza non si è vista e questo è stato indubbiamente il segnale più bello. Per la trasferta di Verona avevamo focalizzato il nostro lavoro sulla fase d'attacco e i sei gol segnati sono stati un'ottima risposta in questo senso".Con queste parole Mister Joe Montemurro ha commentato il successo per 0-6 in Coppa Italia contro il. Una vittoria che ha permesso alla Juventus Women di qualificarsi ai quarti di finale della competizione. Ora, però, per le bianconere torna il campionato e l'obiettivo è quello di inanellare la quarta vittoria consecutiva. La prossima avversaria è il Sassuolo e il match è in programma domenica 15 ottobre 2023 alle 18.00. L'allenatore bianconero, dunque, ha parlato alla vigilia del match contro le emiliane focalizzando l'attenzione sul prossimo impegno, ma non solo.- "Il Sassuolo è una squadra che stimo molto, personalmente, perchè hanno delle idee di gioco molto interessanti. Dovremo essere molto attenti domani, cercando di comprendere e gestire al meglio tutte le fasi della partita perchè ci saranno dei momenti in cui le nostre avversarie proveranno a metterci in difficoltà, ma noi dovremo saper rispondere al meglio. Dal canto nostro, siamo consapevoli del buon momento di forma che stiamo attraversando e cercheremo di sfruttare questo aspetto. Per di più giocheremo in casa e anche questo non sarà un fattore secondario".- "È bello vedere così tanto entusiasmo a Biella. Contro la Sampdoria è stato uno spettacolo bellissimo sugli spalti e sappiamo che anche in vista del match contro il Sassuolo lo stadio sarà sold out, questa è una notizia estremamente positiva. I nostri tifosi sono fantastici e noi faremo di tutto per farli divertire anche questa volta".- "Chiaramente in vista della partita contro le emiliane faremo le nostre valutazioni di formazione tenendo in considerazione il fatto che giocheremo meno di 72 ore dopo l'ultima partita disputata. Contro il Chievo Verona abbiamo optato per un po' di turnover dal punto di vista dei minuti accumulati in campo fino a ora, per la sfida contro il Sassuolo cercheremo di schierare il migliore undici possibile. Nel complesso posso dire che le ragazze stanno bene e hanno grande voglia di mettersi in mostra. Mi metteranno in difficoltà nelle scelte, ma a me piacciono queste difficoltà".