Il tecnico dellaWomen Joeha presentato ai giornalisti presenti in conferenza stampa il duplice impegno di Women's Champions League alle porte a Francoforte. Esordio mercoledì alle ore 13. Queste le parole del tecnico bianconero:"Molto contento, voglio fare cose importanti, Ringrazio la società, il direttore Braghin per la fiducia, ma questa visione comune per andare avanti ed innalzare il livello del calcio, con la Juventus e con il calcio femminile"."Abbiamo lavorato sull'obiettivo di fare il nostro gioco. Lavorare sui nostri principi e lavorare sulla crescita del calcio pro attivo e di spettacolo. Vogliamo che veniate alle partite con un sorriso e valutando un bel calcio"."Molto soddisfatto. Un processo durante un periodo per introdurre caratteristiche importanti nella crescita e nel nostro gioco. C'è un altro entusiasmo di positività, di calcio. Ragazze umili con grande voglia di crescere nel club. Partenza molto positiva"."Parliamo di calcio. Voglio vedere un calcio, voglio che mi vengano fatte domande sul calcio"."Chi è più vicino in fase di situazione arriva prima. Non c'è una delegata ad una posizione. Sono situazioni in cui si reagisce durante una fase. Se Caruso è più alta Garbino è più bassa e viceversa"."Per essere forti e completo dobbiamo capire tutte e due le situazioni. Sono cose importanti della nostra crescita. L'anno scorso abbiamo imparato tantissimo. La Roma ha fatto meglio di noi ma abbiamo imparato tanto in campo e fuori. Strutture, staff e approccio durante la settimana. La crescita è stata sul creare le basi sul lungo termine"."Stanno molto bene. C'è un po' di stanchezza, è parte della preparazione. Cose normali. L'entusiasmo mentale per me è l'importante. Difficile paragonare all'anno scorso perchè siamo stati poco insieme. Abbiamo avuto più tempo ora e vedo un focus veramente importante"."Quella base ora c'è. Aspettiamo in anticipo le partite d'Europa e so che c'è un altro modo di approcciarle. Le ragazze credono nel livello e possiamo fare il meglio possibile in queste partite"."Forse più offensive. Io cerco di giocare calcio offensivo. Anche sulla fase difensiva cerco di recuperare palla alta e tenerla di più. Lavoriamo tantissimo sul quanto recuperiamo ed essere efficaci. Abbiamo cercato di essere più offensivi con la palla e capire le fasi difensive, ma anche di leggere la palla in fase difensiva"."Non ci serve rivoluzionare il gioco. Dobbiamo aumentare il gioco, essere più bravi tatticamente. Poi difficile mettere atletica o basket nel calcio, è diverso. Non c'è niente da copiare dagli altri sport. L'abbiamo visto al Mondiale, calcio spettacolare. Accorciare le porte o i campi non fa differenza. Dobbiamo essere più bravi nell'approccio e nel lavoro in campo per arrivare a livelli più alti"."Per quel motivo l'abbiamo portata alla Juve. Quando ha bisogno di recuperare è molto alta per continuare l'attacco. Quando abbiamo situazioni di preparare il gioco ci serve. Mi piace che quando non abbiamo palla va a recuperarla. Con Estelle è un profilo molto importante. Ci aiuta tantissimo a tenere alta la linea difensiva ma anche a stare vicino alla porta"."Giocare sull'erba ci aiuta tantissimo. Sono contento del lavoro della società. Mi è piaciuto, uno stadio storico, con spettatori e branding Juve il giorno gara dovrà essere un giorno speciale per tutti".