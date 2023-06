L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta contro la Roma, grazie alla rete realizzata da Barbara Bonansea.SULLA GARA - 'Volevamo vincere e delle volte le emozioni vanno oltre. La Roma ha fatto una bella gara e gli facciamo i complimenti per il campionato. Non è stata una gara di grande qualità, ma ci vuole forza mentale per superare questo tipo di partite. Questa è una dedica per tutti i tifosi della Juve e siamo contenti di aver portato un trofeo. Usiamo questa bella giornata come punto di partenza'.SU BONANSEA - 'Si è spenta e non ha trovato continuità. L'ho messa li per cercare di creare spazi e fare le costruzioni di gioco. Secondo tempo molto meglio, portava via l'uomo, abbiamo trovato lo spazio per la seconda punta. Poi alla fine ha trovato il gol che l'ha premiata'.SULLE DIFFICOLTA' - 'Il livello del calcio si è alzato e quella che ha la mentalità e la forza di restare in partita, vince'.