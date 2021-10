L'allenatore dellaJoeha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani dicontro ildi Paulin, prima gara della fase a gironi. "Ci sono partite importanti durante il campionato, ne abbiamo già avute molte quest'anno, il campionato italiano è diventato molto equilibrato" ha affermato il tecnico. "Il "derby" con laci ha stimolati e abbiamo portato avanti il nostro motto "fino alla fine". Arrivare a questo punto della Champions, tra i primi 16, era il nostro obiettivo iniziale. Vogliamo essere sempre qui e speriamo sia un punto di partenza ma i gruppi sono nuovi per tutti, cerchiamo di giocarcela e di non sottovalutare nessuno. Altre squadre hanno più esperienza ma noi prepareremo tutte le gare nel miglior modo possibile". Sulle avversarie di giornata: "Siamo svantaggiati perché le abbiamo battute nel pre campionato. Questa è una partita di Champions, loro giocano in casa e non dobbiamo sottovalutarle. Sono le favorite, dobbiamo giocare con serietà".