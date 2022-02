L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro è intervenuto ai microfoni di JTV per presentare la sfida di campionato di domani contro l'Empoli.



IL MOMENTO - "In questa pausa in molte hanno giocato tanto, sono rientrate abbastanza bene, ovviamente alcune sono un po' stanche ma siamo di buon umore e contenti di essere ritornati. Oggi e domani valuteremo chi andrà in campo. L'unica che resterà fuori è Andrea Staskova che è rientrata ieri, tardi, e ha avuto un problemino con la caviglia e non vogliamo rischiarla, quindi abbiamo deciso di lasciarla a casa".



IL RIENTRO - "Non c'è un libro che ci dice come fare, è sempre un punto interrogativo. Dobbiamo valutare ogni caso, capire cosa hanno fatto, poi cerchiamo di trovare un mezzo per il carico e di avere informazioni per la partita. Comunque le ragazze sono preparate, capiscono l'importanza di questo periodo, di blocco di lavoro e di gare. Già domani dobbiamo partire bene".



ESORDI - "Con Mati (Lundorf, ndr.), anche Amanda (Nilden, ndr.), mi fa piacere che le loro Nazionali le vedano come giocatrici importanti, danno lavoro anche a noi, per darci un obiettivo, vengono qui e hanno anche l'ottica della Nazionale, che è importante. Per tutte è stato un periodo importante, hanno trovato partite importanti, una preparazione per l'Europeo ma anche per noi, per andare avanti".



EMPOLI - "Mi piace, è una squadra che sa giocare, cerca di costruire, di palleggiare. Secondo me se gli dai un po' di spazio trovano delle soluzioni, lo abbiamo visto in tante partite, anche con la Fiorentina in Coppa: è una squadra ben allenata, hanno qualità. Per noi è una gara importante per proseguire questa striscia positiva di risultati e guardare avanti al prossimo blocco di campionato che ci attende".