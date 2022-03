L'allenatore della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria della sua squadra contro il Napoli. Ecco il suo commento: "Abbiamo giocato il nostro calcio, giocando con sicurezza, cercando le soluzioni con la palla. Ho avuto il segnale che stiamo uscendo da questo periodo difficile. Sappiamo che c'è sempre un piccolo calo in ogni stagione, l'abbiamo avuto, ma oggi ho visto le ragazze sorridenti, che si sono divertite a giocare. Ogni partita per noi è importante, non ci sono partite facili in Italia".