In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di DAZN Talks, l'allenatore della Juve Womenha parlato di moltissimi temi.- 'Ho guardato qualche partita e sono curioso di vedere cosa farà stasera l'Australia. Sono stato invitato da qualche pub australiano di Torino ad assistere al match, vediamo se mia moglie mi lascia andare (ride, ndr). Sono nato in Australia da genitori italiani e tifavo gli azzurri. Quando l'Italia giocava i Mondiali avevo sempre la sciarpa attorno al collo e li seguivo con grande clamore, ora devo darmi una calmata per via dell'età'.- 'Tirandomi fuori dal ruolo di allenatore della Juventus, è una sensazione incredibile. Dobbiamo pensare solo a come andare avanti e come affrontare una squadra che sta facendo molto bene nel campionato inglese. Le sensazioni sono incredibili: è un privilegio essere qui e avere l'opportunità di vedere il mio vecchio staff. Sono emozioni bellissime, ma c'è una partita importante da affrontare e come allenatore della Juve devo cercare di fare la prestazione migliore per noi. Nell'ultima settimana non ho sentito nessuno di loro ed è anche normale, ma non vedo l'ora di incontrare il mio veccio staff e poter abbracciare tutti'.. Per me è stato un personaggio di classe per come si comportava. Ho seguito con molto interesse anche Trapattoni e Bearzot. Anche Sacchi con il suo grande Milan, sono tutti personaggi che hanno influito su di me'.- 'Dal primo istante in cui ho fatto ingresso a Vinovo ho sempre pensato di mettere in pratica un calcio moderno. L'ho fatto in maniera umile e facendo in modo che tutte le ragazze fossero coinvolte. Lo dico con una parola: altruista. E' importante fare qualcosa per un altro senza chiedere nulla in cambio. Questo è un gruppo fantastico. Durante un campionato ci sono cose che non vanno bene, ma è normale. Nel cammino di una squadra è normale avere anche dei momenti negativi. Dobbiamo continuare su questa strada'.- 'Conobbi il direttore Braghin in un'amichevole che si svolse a Londra nel 2019. Ci scambiammo i contatti e poi iniziamo a sentirci spesso per dei confronti su alcune calciatrici. Nel 2021 ho deciso di terminare l'avventura all'Arsenal e volevo prendermi un anno sabbatico perché ero stanco dopo dieci anni di fila. Quando lo annunciai, una delle prime telefonate è stata quella di Braghin che mi espose il progetto.- 'Peyraud-Maignan è salita sul pullman e mi ha fatto vedere le foto. La presenza di una persona così umile ci ha dato qualcosa in più'.- 'E' un campionato diverso quello di questa stagione, si vede dalle partite e dalle squadre. Parlo anche di sostenibilità: facciamo le cose giuste nei vari settori giovanili e portiamo le squadre a giocare negli stadi. Anche il lavoro dei media è importante. Abbiamo le basi per lanciare un campionato importante. Ogni gara che affrontiamo risulta difficile e per noi lo è maggiormente se consideriamo che dobbiamo disputare anche gli impegni di Champions. La crescita si vede subito, si vedono delle partite importanti e interessanti. Con il Como sarà una partita difficile, l'importante è la crescita in campo'.- ' La Roma ha una base di giocatrici importanti, è un gruppo ben allenato. In queste partite è difficile prevedere come andrà, basta guardare la Supercoppa. E' la prima volta in cui abbiamo creato tanto contro di loro. Quando sei alla Juve, con tutte le squadre è una finalissima. Questo è uno spunto importante per noi, la pressione a questo livello è un privilegio. Sai di essere al top e vogliamo rimanerci'.- 'Quello di creare una base di come vogliamo giocare e di vederlo in campo. I risultati sono importanti, ma bisogna creare un ambiente nel quale le ragazze vengono qui con il sorriso per imparare'.