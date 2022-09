Mister Joeha parlato ai nostri microfoni dopo la vittoria dellacontro la(1-0 il risultato finale).- Nel primo tempo abbiamo sofferto tanto, c'erano distanze lunghe, la linea difensiva si abbassava troppo, ci hanno messo tanto in difficoltà perchè loro sono brave a centrocampo a trovare lo spazio. Poi ci siamo alzati, negli ultimi minuti abbiamo avuto due o tre occasioni e nel secondo tempo l'ho rifatto un po' e abbiamo ribaltato la partita. Però la Roma ha fatto una grande gara nel primo tempo, ci ha messo veramente in difficoltà.- C'era l'idea di farle giocare qualche minuto oggi, però poi è successo il problema di Linda, ne abbiamo discusso come staff... Ci si deve provare in qualche modo, non c'è mai la situazione giusta. Ho detto di rischiare, bisogna essere coraggiosi e abbiamo visto che ha fatto 50-60 minuti, come punto di partenza.- Stiamo cercando quella continuità che ci manca, per stare in partita anche quando le cose non vanno bene. Abbiamo questa esperienza, consapevolezza dalla Champions, ci ha dato l'idea di capire i momenti delle partite. Questa è la quarta, quasi quinta settimana che la squadra sta insieme. Siamo ancora in fase di preparazione, non siamo già pronti per partire. Con gli infortuni ci sono tante scelte da fare, si perde un po' il ritmo di gara, ma è una sfida positiva e questo è il calcio vero, con Mondiali, Europei, era previsto che due o tre si sarebbero fatte male per questo cammino.- Mi dispiace per la partita di settimana scorsa perchè abbiamo creato tante occasioni senza fare gol, ma il calcio è quello. Loro hanno avuto due occasioni importanti, ma il calcio è quello.- Stiamo soffrendo un po' per le situazioni delle Nazionali, non è una scusa, lei è rientrata con qualche problema e dovevamo aspettare l'ok per andare avanti. Fino a ieri non era neanche convocata, poi abbiamo avuto le indicazioni che andava tutto bene, lo staff sta facendo un grande lavoro. Sono contenta, lei è il futuro di questa difesa, anche della Nazionale.- Ci teniamo, tre gol come la settimana scorsa speriamo non succedano più. Per tenere così, specialmente negli ultimi minuti, è andata bene.- Non so, dovremo aspettare la fine, c'è anche il viaggio e poco recupero, poi il Sassuolo. Ho cercato di fare un po' di rotazioni oggi, dove potevo, ma adesso bisogna valutare.- Più per scelte tecniche, stiamo valutando... Lei sta bene, sta passando un periodo un po' difficile ma è pronta e tra poco tornerà al suo livello.