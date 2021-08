Le parole dial termine della partita tra: "Era molto importante a livello mentale non sottovalutare una squadra che non conoscevamo. Mi è piaciuta molto la mentalità di continuare sempre a giocare, a tenere il pallino del gioco. A questi livelli non hai tempo di pensare di chi è la colpa, se perdi palla. Bisogna avere la continuità di andare a recuperare palla e su questi momenti dobbiamo lavorare. Abbiamo creato diverse chance e non siamo riuscite a segnare, qui dobbiamo migliorare"SABATO - "Siamo a casa nostra, è importante questo. Fisicamente abbiamo avuto l'opportunità di recuperare le calciatrici. Stasera vedremo come giocano le altre"RITIRO - "Importantissimo avere una struttura come il J Hotel per il ritiro, la pressione diminuisce. Il ritiro è stata una scelta delle ragazze"HURTIG - "Viene dalle Olimpiadi che sono faticose, dal punto di vista mentale. Speriamo di averla a disposizione 15 minuto-20, per noi è un bonus"LUNDORF - "Lei mette troppa pressione su di sé, vuole fare tutto perfettamente, a volte la pressione rompe un po' il ritmo ma sappiamo di cosa è capace, è in crescita"LENZINI - "Molta stima di lei, sono contento di come cresce. Riesce a trovare il passaggio a centrocampo e rompe la linea. Siamo fortunati abbiamo equilibrio tra le centrali di difesa"ZAMANIAN - "Molto importante, fa le scelte giuste in campo. Nella costruzione è molto importante"BONFANTINI - "Ha avuto un problema fisico ed è un po' indietro fisicamente, ma è in crescita"