Il tecnico della Juventus Women Joeha parlato ai canali ufficiali dopo la vittoria della Panchina d'Oro. Le sue parole:"Quello che abbiamo costruito e realizzato l'anno scorso è stato speciale e questo premio è il riconoscimento di tutto. Ringrazio lo staff, gli altri allenatori e ovviamente la mia famiglia che ha reso possibile tutto questo: è un onore. Questa giornate sono belle perché sono l'occasione di condividere e imparare. Ora guardiamo ai prossimi obiettivi, continuare a crescere, restare al top in Italia e fare il salto ulteriore in Europa. Abbiamo creato le basi e ora dobbiamo andare avanti partendo da queste. Quest'anno è un passo avanti per il calcio femminile, il livello sta aumentando e abbiamo visto tante squadre investire tanto. Dedico questo premio ai miei genitori e alla mia famiglia".