L'allenatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Fiorentina ai canali del club: "Devo fare i complimenti alla mia squadra per la partita di oggi. Per noi era un match importante e sono felice che le ragazze abbiano messo in pratica quanto provato in allenamento durante la settimana.Oggi per lei e per il Club è una giornata storica e le auguro di poterne segnare almeno altri cento".