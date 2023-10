L'allenatore dellaWomen Joeha presentato a JuventusTV la gara di domani contro la Fiorentina. Le sue parole:"In un campionato con poche squadre non puoi sbagliare. L’abbiamo visto l’anno scorso che abbiamo sbagliato un po’ di volte. E paghi. Non possiamo sbagliare. Però se rientriamo in questa partita con la stessa volontà e stesso atteggiamento, per noi sarà una partita molto positiva"."La cosa importante per noi è avere questa base di partenza. Ovviamente siamo una squadra che vogliamo la palla più degli altri, questa è la prima cosa. Poi è importante il giusto atteggiamento di essere proattivi. Giochiamo contro una squadra grande come la Fiorentina che ha fatto acquisti importanti. Bisogna avere attenzione quando non abbiamo la palla"."Nel calcio moderno nessuno è escluso dal gruppo. Quando non abbiamo la palla dobbiamo tutti difendere. Anche se non sei vicino all’azione puoi chiudere gli spazi se loro riprendono palla. Ripartenze e fase difensive adesso sono diventate cose più comuni nella squadra. Tutte devono avere la mentalità che se non sono sull’azione, di stare pronte e vicine. Questa mentalità fa parte del calcio moderno: tutti sono coinvolti in ogni fase di gioco"."Ogni giorno le ragazze vengono col sorriso, hanno voglia di lavorare, sono attente, sono orgogliose di stare qui alla Juve con la passione nell’andare avanti. Con queste basi di mentalità la squadra sta molto bene".