Intervenuto in diretta su Twitch alla vigilia della sfida contro la, mister Joeha parlato anche dell'imminente finale di, che metterà ladi nuovo di fronte alle giallorosse. Ecco il suo commento: "Non ho mai paura e preoccupazione nelle partite, le prepariamo bene. Abbiamo confidenza e fiducia in tutte le partite e lo facciamo sempre con questa maglia. Concludiamo la partita di sabato nel miglior modo possibile e fa parte della crescita verso il 4 giugno. Non ci preoccupiamo di niente, sappiamo cosa vogliamo fare, la nostra direzione e non vedo l'ora di giocare sabato".