Il tecnico dellaJoeè intervenuto ai microfoni di LA7 dopo la vittoria per 2 a 0 contro il, che ha spinto le bianconere ancora più in cima alla classifica a +6 proprio dalle neroverdi. Ecco le sue dichiarazioni: "Mentalmente è stato molto difficile soprattutto dopo la pausa per le Nazionali. Lottiamo su tanti fronti, dobbiamo abituarci a questi ritmi. Europa? Le ragazze ci credono, è la cosa più importante che ho capito da quando sono qui. Adesso ci crediamo e stiamo crescendo. I risultati stanno andando abbastanza bene. A livello internazionale bisogna saper affrontare le partite anche senza palla, perché si hanno di fronte squadre di un livello superiore. Ma il campionato italiano è a un buon livello e in crescita, l'abbiamo visto oggi contro il Sassuolo. Tutte le squadre hanno le loro forze. Ora dobbiamo recuperare, perché già mercoledì abbiamo una partita importante".