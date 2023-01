, allenatore della Juventus Women, ha parlato a JTV in previsione del match di coppa italia contro il Cittadella. Di seguito le sue parole." Le ragazze erano entusiaste di tornare, tanti sorrisi e tanta voglia di rientrare. Vogliamo fare la seconda parte dell’anno nel modo in cui sappiamo noi."La Juve vuole vincere tutte le competizioni in cui gioca. L’abbiamo vinta l’anno scorso e vogliamo vincerla di nuovo. Siamo qui per questo.""Abbiamo tutti visto il nostro cammino. La squadra è cresciuta tantissimo sul livello della competizione e di stare a livelli importanti.È facile, non ci sono altre cose da dire. Ma questa è squadra è sempre motivata di andare fino in fondo e vuole far vedere di essere una squadra importante. Abbiamo obiettivi molto chiari, questo è un anno di crescita e dobbiamo arrivare a raggiungerli."