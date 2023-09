Joeha parlato ai giornalisti dopo la gara di Champions ( QUI l'integrale). Questo il suo commento su Ellaed Estelle"Ella Palis l'abbiamo messa come riferimento davanti alla difesa, ad un certo punto si abbassava a prendere la palla. Primo tempo non ai suoi ritmi, ha cercato di giocar etorppo in sicurezza. Nella ripresa ha cercato di verticalizzare, poi abbiamo visto che giocatrice è. Cascarino è il difensore pro attivo che cercavo, salta la linea con facilità. Siamo sempre in anticipo, vincere la palla è importante per noi per stare lì e in alto. Missione compiuta e rinfreschiamo le ragazze verso sabato".