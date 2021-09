Le parole di Joe Montemurro a Juventus Tv: "Questo crea la base dove dobbiamo essere ogni stagione, essere tra le migliori 16 d'Europa. La cosa importante è il gioco, abbiamo fatto bellissime azioni, ci serve più freddezza davanti la porta, ma è stata una partita dominata, controllata, abbiamo fatto un bel gioco. Pedersen fa delle cose molto importanti per la squadra, soprattuto in fase di costruzione toglie pressioni alle altre centrocampiste, ha fatto 65 minuti e vediamo come recupera. Settimana prossima molte vanno in nazionale, era importante fare turnover, anche in preparazione di Verona. Pfattner ha qualità importanti, è una giocatrice che può crescere, peccato per il rigore perché c'era. Ora dobbiamo recuperare, soprattutto dal punto di vista mentale. Se non risparmiamo delle calciatrici adesso, ne risentiremo tra ottobre e novembre"