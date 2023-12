L'allenatore della Juve Women, Joe, ha parlato ai canali ufficiali del club nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria.- 'Con la Sampdoria non sarà facile: sono organizzate e hanno fatto vedere cose importanti contro squadre importanti; dovremo mostrare maturità nell’approccio alla partita, e al contempo sfruttare questo momento positivo e portare a casa i tre punti. Alla Supercoppa? No, non si pensa ancora, si resta concentrati tutti insieme sul prossimo allenamento e sulla prossima partita'.- 'Abbiamo una base che sta maturando tantissimo, ed è una cosa che mi fa tanto piacere; Quando si parla di dettagli, quando si lavora anche sulle piccole cose, è bello vedere come la squadra si applica. Questo poi porta ad avere un’identità precisa, attraverso il lavoro, e i risultati si vedono'.-'Il nostro pacchetto difensivo sta lavorando molto bene, e non solo con le giocatrici di ruolo, ma attraverso un sistema di gioco. Noi dobbiamo stare in campo in modo intelligente, recuperando la palla in modo collettivo e proattivo. Lo stesso discorso riguarda la fase offensiva, dove però si gioca in modo differente, perché in quel caso si parla di costruzione dell’azione, di gioco che permetta poi lo sviluppo dell’istinto e della fantasia nel fare gol. Noto che stiamo arrivando alla conclusione con più tranquillità, ritmo, e con le giocate giuste'.-'Sono molto contento della crescita di Lenzini, come persona, come maturità raggiunta in questi due anni, cosa che la ha resa una top player per noi, per la Nazionale e anche in campo europeo. Quando io vedo questa crescita sono contentissimo e non posso che farle i complimenti'.