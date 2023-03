L'allenatore della Jha parlato in zona mista dopo il pareggio contro l'Inter: "Devono capire i momenti della gara, lo sapevamo che il secondo tempo spingeva più con i centrocampisti. Ci siamo messi in difficoltà per colpa nostra perché non abbiamo tenuto la palla. Le due chance che hanno avuto sulle nostre palle perse.""Lista importante, Martina nel momento di difficoltà ci gestiva con esperienza la palla, in quello ci è mancata"."Nel primo tempo abbiamo fatto una gara importante, poi ci siamo spenti per 20 minuti, abbiamo perso le idee e da lì l'Inter è cresciuta e poteva vincere. Quando hai tanto possesso come nel primo tempo e crei tanto dobbiamo trovare cattiveria, quando non lo fai poi l'altra rientra gara. ". Sono assenze pesanti, con Boattin dobbiamo vedere giorno per giorno, per Nilden ci vuole ancora tempo per rientrare. Fanno parte del calcio non possiamo usarle come alibi, ma ne abbiamo abbastanza per combattere lì fuori"