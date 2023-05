L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha parlato così ai microfoni di Juventus.com al termine della sfida persa contro la Fiorentina.'E' stata una delusione, non tanto per il risultato, ma per come è arrivato: questo atteggiamento non rientra nel nostro modo di fare, mi spiace molto mostrare ai nostri tifosi questo tipo di prestazioni, che non mi piacciono e non ho mai visto. Con la Roma dobbiamo giocarla, mettendo tutto in campo, come ogni volta che si indossa questa maglia'.