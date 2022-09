Il tecnico dellaWomen Joeha presentato ai canali ufficiali della società bianconera la gara di domani contro l'Inter. Queste le sue parole:"Abbiamo studiato questo mese con lo staff e sarà interessante. Da quando sono qui forse è il mese più difficile. L'Inter è una squadra forte, allenata molto bene, hanno fatto un bel mercato e una bella gara all'esordio. Mi aspetto una gara difficile"."Con tante partite, tanti pensieri, vittoria o no, è importante che le ragazze siano concentrate su ogni partita, siano fresche mentalmente e fisicamente. Molte rientrano da gare importanti con la nazionale. Vogliamo essere al top e io sono contento di affrontare i top"."Prima di tutto complimenti alle nazionali che si sono qualificate ai Mondiali nella mia nazione. Sono entrato con l'entusiasmo del nostro cammino in questo mese, sono contento che abbiano capito l'obiettivo di questo mese e spero di vedere delle partite molto belle"."Non c'è stato molto tempo per provare, vedo molti sorrisi e vedo che le nuove portano abitudini avute nelle altre società. Non vedo nessun problema, si sono integrate bene e andando avanti capiranno l'importanza del gruppo e di questo grande club."