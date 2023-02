L'allenatore della Juve Women, Joe Montemurro, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sfida vinta per 2-1 contro il Parma.SU ROSUCCI - 'Ha avuto qualcosa al ginocchio, valuteremo e speriamo che sia tutto ok'.SULLA GARA - 'Abbiamo avuto il gioco sempre in controllo e potevo fare una bella rotazione della rosa visti i tanti viaggi che abbiamo fatto. Ci siamo presi 3 punti e andiamo avanti così'.SULLO SCUDETTO - 'Ci crediamo tantissimo e ci credono anche le ragazze. Abbiamo perso dei punti per colpa nostra, ma ci sono ancora molti scontri diretti da giocare. Il bello viene ora'.SULLA DIFESA - 'Abbiamo tante opzioni ora, hanno esprienza nel capire la fase difensiva e sono soddisfatto. Come abbiamo visto anche durante la gara, la difesa a 3 è sempre in costruzione, sia lateralmente che in mezzo al campo. La partenza è a 4 ma poi durante il gioco passiamo a 3'.