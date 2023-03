Alla vigilia della sfida diha parlato a JTV: "Ci sono sempre problemi dopo la sosta per le Nazionali. Abbiamo storicamente trovato difficoltà ma abbiamo cercato di trovare un equilibrio e diciamo che è andata abbastanza bene sul controllo della partita ma ci sono ancora cose su cui lavorare".SULL'INTER - "L’importante è che possiamo concentrarci su queste due partite. La Coppa Italia è un trofeo molto importante: noi che lo abbiamo vinto l’anno scorso vogliamo portarlo a casa di nuovo"."Avere queste partite importanti con i top club italiani è positivo per il calcio femminile italiano. Sono tutti scontri diretti, le squadre abbiamo visto quest’anno sono molto forti come gioco, come rosa, ma sarà un playoff molto interessante".ROSUCCI - "Il rinnovo è meritato, sappiamo l’importanza di Martina in campo e fuori per il gruppo. È una persona speciale. Infortunio? Speriamo che riusciamo a trovare il perché succedono queste cose, anche nei contrasti. Voglio augurarle un buon recupero, lei sarà sempre importante, anche intorno alle ragazze, perché ci dà tanto".